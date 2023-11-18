18 ноября, 10:42
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации группы обстрелявших Израиль из Газы ракетчиков

В Армии обороны страны отметили, что удар нанес самолет

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по группе ракетчиков в секторе Газа в течение часа после того, как они обстреляли ракетами израильскую территорию в пятницу вечером.

"Менее чем через час после вчерашнего ракетного обстрела территории Израиля из сектора Газа солдаты засекли террористов, осуществивших пуски ракет с крыши здания [в секторе Газа], после чего самолет ЦАХАЛ нанес по ним удар. ЦАХАЛ уничтожил террористическую ячейку", - говорится в сообщении.

"Кроме того, за истекшие сутки истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа, включая оперативные командные центры, пусковые установки и цеха по производству оружия, а также по террористам", - продолжили в пресс-службе.

Операция в секторе Газа "продолжается: обнаруживаются террористические туннели, уничтожаются террористы и наносятся удары по террористической инфраструктуре", добавили в армейском ведомстве. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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