18 ноября, 16:51

Орбан: лидеры ЕС превратят Европу в музей под открытым небом без будущего

По словам премьер-министра Венгрии, в то время как весь мир обновился, Брюссель предлагает Европе устаревшую модель развития

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что нынешние лидеры Евросоюза рискуют вызвать закат Европы и превратить ее в музей под открытым небом, у которого нет будущего. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на съезде правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Будапеште.

Он отметил, что в то время как весь мир обновился, Брюссель предлагает Европе устаревшую модель развития, которая "ведет к хаосу". "Все меньшее число людей работает, все большее число людей хочет жить без работы. Общественный порядок исчезает, последствия миграции не поддаются контролю, а инвесторы переводят свои деньги из Европы в Америку и Азию", - сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1. "Мы не хотим, чтобы Европа и в частности Венгрия стали музеем под открытым небом, у которого есть только прошлое и нет будущего", - подчеркнул он.

По мнению главы правительства, европейцы должны сказать "нет" брюссельской модели, поскольку она ведет к гибели. "И эта гибель не будет ни драматической, ни героической. Европа просто развалится на части", - предупредил он.

Орбан подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы Европа осталась единой, а Евросоюз сохранился как объединение стран континента. "Однако это будет возможно только в том случае, если в Брюсселе произойдут радикальные перемены", - заявил он, подтвердив таким образом, что Будапешт выступает за смену руководства ЕС и рассчитывает в этом смысле на итоги выборов в Европарламент, запланированных на июнь 2024 года.

Премьер сообщил, что Венгрия "будет по-прежнему сопротивляться внешнему давлению" и предлагает альтернативную модель развития Евросоюза. По его словам, основными составляющими этой модели являются "экономика, основанная на труде, полная занятость, крепкие семьи, национальное единство, сокращение долга, низкие налоги, привлечение инвестиций, торговля и сотрудничество со всеми странами, а также разумная экологическая трансформация и внедрение самых современных технологий". 

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