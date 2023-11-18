В Эстонии заявили, что самолеты на вооружении ВСУ не изменят ход конфликта

По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, "в целом ВСУ нужно любое оружие"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Возможная передача самолетов Киеву не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Конечно, вам нужны, в первую очередь, боеприпасы - для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", - сказал он агентству РБК-Украина.

По его словам, "в целом ВСУ нужно любое оружие". При этом Певкур указал, что для многих стран в мире конфликт на Украине является не самой важной темой. Он добавил, что всего 50 стран соглашаются предоставлять Киеву оружие. "Таким образом, это одна седьмая или немного больше мирового населения, - сказал он. - Так что, когда вы смотрите на это в перспективе, то понимаете, что все еще есть много стран, которые не заняли ничью сторону в этом конфликте".

Киев давно просит своих западных союзников передать ему истребители F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских пилотов для работы с этими самолетами. В Киеве выражали надежду, что Украина получит эти истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном и истребителей F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард".