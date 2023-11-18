18 ноября, 18:26
Военная операция на Украине

Экс-посол Украины в США заявил, что ситуация с помощью Киеву "пошла по худшему сценарию"

Как отметил Валерий Чалый, украинские власти обсуждали различные варианты развития ситуации с американской помощью

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские власти обсуждали различные варианты развития ситуации с американской помощью Украине и рассчитывали на самый оптимистичный, а она стала развиваться по самому негативному для Украины пути. Об этом заявил в эфире украинского канала "Эспрессо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя недавний визит в Вашингтон украинской делегации во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Этот приезд происходил больше по приглашению со стороны Соединенных Штатов, причем был достаточно быстрым - для лоббирования финансирования Украины в Конгрессе. Вы знаете, сейчас ситуация непростая. Из трех сценариев, о которых мы давно уже говорили, наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошел и идет сейчас на самом деле самый плохой сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава Палаты представителей Майк Джонсон, хочет фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине, и неизвестно, что с этим будет дальше. То, что будет уменьшение, уже видно", - сказал Чалый.

Также он назвал делегацию Украины "довольно странной". "Потому что таких делегаций, где половина сотрудников - из кабинета министров, а половина - из офиса президента, я не помню. Но я знаю, почему это делается. Это отличительная черта Украины, у нас офис президента играет сейчас фактически роль правительства, а кабмин - это придаток, просто исполнительный элемент решений. <...> Для американской политики есть протокол, и там есть chief of staff (руководитель администрации президента - прим. ТАСС), которому даже не полагается протокольная встреча в аэропорту, а представителю правительства полагается. Поэтому делается такая делегация и туда назначают человека [из правительства]. Смешно выглядит, но американцы уже с этим смирились, знают нашу специфику", - пояснил экс-посол.

Визит делегации Украины в США состоялся 13-14 ноября. Формально ее возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, однако фактически ключевую роль играл Ермак. Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, представителями обеих американских партий в Конгрессе, а также с помощниками по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация