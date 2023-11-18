Экс-посол Украины в США заявил, что ситуация с помощью Киеву "пошла по худшему сценарию"

Как отметил Валерий Чалый, украинские власти обсуждали различные варианты развития ситуации с американской помощью

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские власти обсуждали различные варианты развития ситуации с американской помощью Украине и рассчитывали на самый оптимистичный, а она стала развиваться по самому негативному для Украины пути. Об этом заявил в эфире украинского канала "Эспрессо" бывший посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя недавний визит в Вашингтон украинской делегации во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Этот приезд происходил больше по приглашению со стороны Соединенных Штатов, причем был достаточно быстрым - для лоббирования финансирования Украины в Конгрессе. Вы знаете, сейчас ситуация непростая. Из трех сценариев, о которых мы давно уже говорили, наши власти почему-то рассчитывали на наиболее оптимистический вариант, а пошел и идет сейчас на самом деле самый плохой сценарий, когда в этих политических играх группа республиканцев, в которую включился глава Палаты представителей Майк Джонсон, хочет фактически отодвинуть вопрос оказания помощи Украине, и неизвестно, что с этим будет дальше. То, что будет уменьшение, уже видно", - сказал Чалый.

Также он назвал делегацию Украины "довольно странной". "Потому что таких делегаций, где половина сотрудников - из кабинета министров, а половина - из офиса президента, я не помню. Но я знаю, почему это делается. Это отличительная черта Украины, у нас офис президента играет сейчас фактически роль правительства, а кабмин - это придаток, просто исполнительный элемент решений. <...> Для американской политики есть протокол, и там есть chief of staff (руководитель администрации президента - прим. ТАСС), которому даже не полагается протокольная встреча в аэропорту, а представителю правительства полагается. Поэтому делается такая делегация и туда назначают человека [из правительства]. Смешно выглядит, но американцы уже с этим смирились, знают нашу специфику", - пояснил экс-посол.

Визит делегации Украины в США состоялся 13-14 ноября. Формально ее возглавляла первая вице-премьер Юлия Свириденко, однако фактически ключевую роль играл Ермак. Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, представителями обеих американских партий в Конгрессе, а также с помощниками по нацбезопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции.