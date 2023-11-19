18 ноября, 22:08

Франция успешно испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету

Как сообщили в министерстве ВС страны, пуск производился без ядерного заряда

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Франция провела успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты М51.3. Об этом сообщило министерство вооруженных сил страны.

"Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда", - отмечается в коммюнике.

Как указали в военном ведомстве, испытания подтвердили эффективность работ по модернизации ракеты.

По данным министерства, учебная боевая часть ракеты приземлилась в северной части Атлантики "в сотнях километрах от берега". Испытания были проведены в строгом соответствии с международным правом, подчеркивается в коммюнике. 

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