Си Цзиньпин назвал правильным сделанный на встрече с Байденом выбор

При этом председатель КНР не ответил на вопрос, стоит ли считать Пекин и Вашингтон соперниками или же их нужно рассматривать в качестве партнеров

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин считает правильным выбор направления для дальнейшего развития отношений с Соединенными Штатами, который был сделан в ходе его недавней встречи с президентом США Джо Байденом в американском штате Калифорния. Об этом сообщила газета Global Times.

"Находясь на историческом рубеже, мы вместе сделали правильный выбор", - цитирует издание китайского лидера. По его словам, именно так оценят потомки прошедшую встречу.

По поводу того, следует ли считать Китай и Соединенные Штаты соперниками, либо же их все-таки нужно рассматривать в качестве партнеров, Си Цзиньпин отметил: "Это фундаментальный и всеобъемлющий вопрос".

В ходе переговоров председателя КНР с Байденом стороны договорились на равноправной основе восстановить диалог между военными ведомствами двух стран, включая рабочие встречи министров обороны, консультации по вопросам безопасности на море, телефонные разговоры на уровне командующих зонами боевого командования.

Кроме того, главы двух государств решили запустить межправительственный диалог по продвижению проектов в области искусственного интеллекта. Они условились расширить двустороннее сотрудничество в области туризма и образования, а также взаимодействие между правоохранительными органами, в частности, для реализации совместных программ по борьбе с наркоторговлей.

Будущее китайско-американских отношений

По мнению заместителя директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжуна, КНР намерена активизировать обмены с Соединенными Штатами на всех уровнях. Эксперт полагает, что Пекин стремится сделать отношения с США "более гибкими и многоплановыми". Однако, как считает его коллега, директор центра американских исследований Фуданьского университета (Шанхай) У Синьбо, политический курс Вашингтона на подавление Китая вряд ли изменится.

Как бы то ни было, на встрече Байден, невзирая на недовольство китайской стороны, уведомил Си Цзиньпина, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Тайваню. Выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, он также признал, что между США и Китаем сохраняются разногласия по условиям экономического взаимодействия и защите прав на интеллектуальную собственность. Более того, сразу после завершения переговоров хозяин Белого дома назвал председателя КНР "диктатором".

15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели переговоры, которые длились четыре часа. Вашингтон назвал их "откровенными и конструктивными". Китайский лидер же выразил уверенность в успешном взаимодействии с Соединенными Штатами на предстоящем этапе. В то же время, как прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И, "светлое будущее" отношений между двумя странами прежде всего будет зависеть от взаимного доброжелательного настроя.