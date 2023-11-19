19 ноября, 09:15

Азаров считает, что путь Украины в ЕС не дал ничего, кроме роста цен и тарифов

Экс-премьер выразил сомнение в том, что Киев до конца года сможет получить "добро" на начало переговоров о вступлении в ЕС, поскольку далеко не все в Европейском союзе поддерживают это

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Переговоры о членстве Украины в Европейский союз (ЕС) вновь отодвигаются. Между тем путь в ЕС не принес жителям страны улучшения жизни, напротив, за девять лет с 2014 года многократно выросли тарифы и цены, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он выразил сомнение в том, что Украина до конца года сможет получить "добро" на начало переговоров о вступлении в ЕС, поскольку далеко не все в Европейском союзе поддерживают это. "[Президент Украины Владимир] Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. <...> Очевидно, что заявления [главы ЕК Урсулы] фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран - членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Между тем за девять лет с тех пор, как власти Украины приняли курс на членство в ЕС, жизнь украинцев только ухудшилась, считает экс-премьер. "После Евромайдана и с момента "начала пути" в Европу тарифы на Украине выросли в девять раз, гривна девальвировала почти в пять раз, цены выросли почти в четыре раза, больше половины населения живет за чертой бедности", - добавил он.

Очевидно, подчеркивает он, что "до "похода" в ЕС украинцы жили значительно лучше".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий. Планировалось, что это решение утвердят лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. 17 ноября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС сообщило, что это решение может быть перенесено. По словам источника, "некоторые воспользуются фразой: "Давайте вернемся к этому [вопросу] в марте". 

Теги:
УкраинаАзаров, Николай Янович
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