В Воздушных силах ВСУ не согласились с мнением, что F-16 не изменит ход конфликта

Представитель украинской армии Юрий Игнат вновь подчеркнул потребность страны в современных модификациях этого самолета

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не согласился с мнением, что истребитель F-16 не сможет изменить ход боевых действий.

"Я бы хотел поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов. Изменят ход войны самолеты, и очень серьезно изменят. <...> Я думаю, что такие авиационные комплексы, а многоцелевой самолет - это авиационный комплекс, решат ряд задач, смогут существенно повлиять на ход войны", - заявил Игнат в телемарафоне.

При этом представитель Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в современных модификациях американских истребителей F-16. "Вопрос о том, чтобы эти самолеты не имели тактико-технические характеристики значительно слабее российских. Нам нужны современные самолеты, которые смогут завоевать преимущество в воздухе и ряд других факторов, которые имеет многоцелевой самолет, то есть F-16, определенной модификации", - сказал он. По словам Игната, Украине нужны самолеты, которые могут "наносить удары по наземным целям, надводным целям и по воздушным целям, а также обеспечить защиту внутри страны от ракет и дронов".

18 ноября министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству РБК-Украина заявил, что возможная передача самолетов Киеву не позволит ВСУ изменить ход боевых действий.

Киев давно просит своих западных союзников передать ему F-16. На Западе до сих пор не назвали точных сроков, однако запустили программу переподготовки украинских пилотов для работы с этими самолетами. В Киеве выражали надежду, что Украина получит эти истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16. 30 августа Игнат высказал мнение, что Украине будет достаточно 60 американских истребителей F-16 для выполнения боевых задач по противодействию воздушным ударам. Правда, позже он подчеркивал, что устаревшие модификации F-16 не смогут противостоять российским Су-30, Су-34 и Су-35.