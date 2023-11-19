Выборы мэра города Бельцы проходят при низкой явке после снятия одного из кандидатов

По данным Центральной избирательной комиссии, к 13:00 мск явка составила 8,9%, тогда как в первом туре к этому времени на участки пришли 14,5%

КИШИНЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Выборы мэра в городе Бельцы проходят при низкой явке после снятия с выборов одного из лидеров первого тура Арины Коршиковой. По данным Центральной избирательной комиссии, к 12:00 (13:00 мск) явка в городе составила 8,9%, тогда как в первом туре 5 ноября к этому времени на участки пришли 14,5%.

Для признания выборов состоявшемся явка во втором туре должна превысить 20%. В противном случае через две недели проводятся повторные выборы с теми же участниками без ограничений.

За день до первого тура правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обвинила оппозиционную партию "Шанс" в угрозе национальной безопасности и отменила регистрацию всех ее кандидатов. Так, от выборов в Бельцах в последний момент была отстранена оппозиционер Виктория Шапа. В этой ситуации "Шанс" выразила поддержку зарегистрированной в качестве независимого кандидата Коршиковой.

По итогам первого тура Коршикова получила 21%. Первое место занял представитель "Нашей партии" Александр Петков с результатом в 22%. За ними расположились представитель Партии социалистов Республики Молдова Максим Морошан (19%) и кандидат от ПДС Владимир Русу (13%). Однако от участия во втором туре Коршикову отстранили на основании жалоб от действующего градоначальника Николая Григоришина, который выборы проиграл и во второй тур не попал.

Аналогичный инцидент здесь произошел в ходе внеочередных выборов мэра в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов также сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер, получившую в первом туре 47% и по опросам уверенно побеждавшую во втором.