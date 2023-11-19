США проведут на следующей неделе заседание группы по поставкам оружия Украине

Оно состоится в дистанционном формате, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты проведут на следующей неделе в формате видеоконференции очередное заседание созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине. Об этом сообщил в письменном заявлении пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер по итогам телефонных переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Рустема Умерова.

"Они обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению очередного заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится в дистанционном формате позднее на [следующей] неделе", - отметил Райдер.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.