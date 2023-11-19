Politico: членов Демпартии беспокоят возраст Байдена и рейтинги его популярности

По данным газеты, сторонники нынешнего главы Белого дома взволнованы и тем, что ему "с трудом удается преподносить свои экономические достижения"

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Однопартийцев американского президента-демократа Джо Байдена беспокоят его возраст, более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у бывшего главы государства Дональда Трампа, а также непопулярность среди населения экономических реформ вашингтонской администрации. Об этом сообщила газета Politico.

При этом, по мнению издания, больше всего демократов волнует возраст американского лидера, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост в ноябре следующего года. Как напоминает Politico, 20 ноября Байдену исполняется 81 год, демократы требуют от его избирательного штаба разработать стратегию, которая позволила бы нейтрализовать влияние этого вопроса на популярность главы Белого дома. В статье подчеркивается, что движения Байдена во время походки стали более скованными после перелома стопы, который он получил, играя со своей собакой в конце 2020 года. В окружении президента обсуждалась возможность того, чтобы он проходил меньшие дистанции перед камерой. Кроме того, главе государства предлагалось носить более удобную обувь - как для того, чтобы его походка казалась менее скованной, так и для того, чтобы снизить риск падений.

Сторонники Байдена, продолжает издание, обеспокоены и тем, что ему "с трудом удается преподносить свои экономические достижения". Они опасаются, что его избирательный штаб не принимает достаточно мер для борьбы с "надвигающейся угрозой со стороны Трампа", который является фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. В статье на аналогичную тему газета The Washington Post подчеркивает обеспокоенность демократов тем, что ни Байден, ни его помощники не смогли "донести до общественности план переизбрания, концепцию второго срока президентства и четкие аргументы против Трампа", а также тем, что штаб главы вашингтонской администрации до сих пор не активизировал работу в ключевых штатах страны.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.