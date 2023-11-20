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Палестино-израильский конфликт

WSJ: ХАМАС может отпустить 50 человек при условии пятидневного прекращения огня

AP Photo/ Majdi Mohammed
© AP Photo/ Majdi Mohammed

Как сообщает газета, в первую очередь освободят женщин и детей

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС может согласиться на освобождение 50 женщин и детей при условии, что Израиль пойдет на пятидневное прекращение огня. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

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По их словам, радикалы освободят столько заложников, сколько женщин и детей будет выпущено из израильских тюрем. Как уточняют источники, заложников поведут через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. ХАМАС также гарантирует, что матери не будут разлучены со своими детьми.

В ночь на 19 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон опровергла эту информацию. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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