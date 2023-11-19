WP: США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников

Предполагается, что будут освобождены "первые 50 или большее число из 239 заложников", которых будут отпускать "партиями каждые 24 часа", пишет газета

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки о пятидневной паузе в боях и освобождении заложников. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, стороны "близки к заключению соглашения, в рамках которого будут освобождены десятки женщин и детей, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников, в обмен на пятидневную паузу в боях". Источники издания отмечают, что освобождение заложников может начаться в "ближайшие несколько дней".

Как поясняет издание, "шестистраничное соглашение" предполагает, что "все стороны конфликта заморозят проведение военных операций как минимум на пять дней". Ожидается, что будут освобождены "первые 50 или большее число из 239 заложников", которых будут отпускать "партиями каждые 24 часа". Пауза в боях также будет использована для "значительного увеличения поставок гуманитарной помощи, в том числе топлива" с египетской стороны, отмечает WP.

Газета поясняет, что документ был согласован по итогам консультаций в Дохе при участии представителей США, Израиля и посредников со стороны Катара, представлявших ХАМАС. По ее данным, "до последнего момента не было понятно, согласится ли Израиль на временную паузу в своем наступлении в Газе". В то же время администрация президента США Джо Байдена, подвергающаяся давлению внутри страны из-за поддержки Израиля, "полностью поддержала паузу в боях".