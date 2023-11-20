Кандидаты от правящей партии Молдавии проиграли во втором туре выборов в четырех городах

За эту политическую организацию отдали 305 тыс. голосов, хотя в 2021 году в ее поддержку выступили 775 тыс. избирателей

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Кандидаты от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности проиграли второй тур выборов в местные органы власти в четырех из шести городов республики.

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% бюллетеней, ее представители проиграли в городах Унгены, Шолданешты, Флорешты и Кантемир. Ни в одном из районных советов страны правящая партия не получила большинства голосов, позволяющего самостоятельно сформировать исполнительную власть. Всего правящая партия получила на этих выборах 305 тыс. голосов по всей стране, хотя в 2021 году на парламентских выборах ее поддержало 775 тыс.

19 ноября выборы прошли в 273 населенных пунктах страны, где не удалось избрать мэров и глав сельских администраций в ходе голосования 5 ноября. Среди них такие крупные города, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены.

Как отмечают эксперты, на этих выборах представители оппозиции столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны властей на оппозиционные партии. Было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других.

Накануне дня тишины перед первым туром Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которая была обвинена в угрозе безопасности страны. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вместе с тем первый тур региональных выборов продемонстрировал резкий спад популярности правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности, по итогам выборов потерявшей почти половину избирателей, которые поддержали ее на парламентских выборах 2021 года.