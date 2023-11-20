Экс-премьер Румынии заявил, что интересы страны шире интересов ЕС и НАТО

Адриан Нэстасе подчеркнул, что Бухарест "двигается на автопилоте", следуя указаниям из Вашингтона или Брюсселя, но это "большая ошибка"

БУХАРЕСТ, 20 ноября. /ТАСС/. Бухарест имеет гораздо более широкие интересы, чем Евросоюз и Североатлантический альянс. Такое мнение выразил председатель Европейского фонда имени Николае Титулеску, бывший премьер-министр Румынии Адриан Нэстасе в интервью, которое опубликовал в своем блоге румынский журналист Дан Томозей, живущий и работающий в Китае.

"Думаю, что интересы Румынии значительно шире, чем общие интересы, которые мы отстаиваем в рамках организаций, куда так стремились попасть. Я говорю и о НАТО, и о Евросоюзе, - сказал Нэстасе, принимавший участие в Тунчжоуском форуме по глобальному развитию в Пекине. - <...> Кроме них, у Румынии есть и определенные специфические интересы, которые она естественным образом должна отстаивать".

Как констатировал экс-премьер, Румыния "остается в плену идеологических или политических антипатий, двигаясь на автопилоте в соответствии с формальными указаниями из Вашингтона или Брюсселя", что, по его мнению, "представляет собой большую ошибку".

"Думаю, что это наша большая проблема, - подчеркнул Нэстасе. - Нужно вернуться к поколению лидеров, способных понять интересы Румынии, а не только интересы НАТО и Евросоюза".