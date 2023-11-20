В Аргентине назвали сроки передачи власти избранному президенту

Министр экономики страны Серхио Масса, проигравший оппозиционеру во второму туре, сообщил, что эти механизмы будут запущены 20 ноября, а инаугурация состоится 10 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Процесс передачи власти в Аргентине избранному президенту Хавьеру Милею начнется с понедельника. Об этом заявил министр экономики Серхио Масса, проигравший оппозиционеру во второму туре выборов главы государства.

"Мы сказали избранному президенту и президенту страны о необходимости с завтрашнего же дня запустить механизмы демократической передачи власти", - сказал он после признания своего поражения. Инаугурация избранного главы государства состоится 10 декабря.

"Аргентинцы выбрали другой путь, и с завтрашнего дня ответственность за предоставление гарантий о нормальном функционировании Аргентины в политическом, социальном и экономическом плане лежит на избранном президенте", - сказал Масса.

По данным подсчета 93,4% голосов, за Милея, возглавляющего Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", проголосовали 55,82%.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем он, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы, обещая при этом на первом этапе не сокращать социальную поддержку населения. Милей также хочет уменьшить количество министерств и считает идеальной модель, при которой медицина и образования будут платными (сейчас в Аргентине образование, в том числе высшее, и медицинскую помощь можно получить бесплатно). В центр своей кампании он ставил протест против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. По его словам, он считает приоритетными союзниками для Аргентины Израиль и США. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября заявила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла участия Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.