Замглавы МИД Японии и представители бизнеса отправились с визитом на Украину

В ходе визита японская делегация намерена обменяться мнениями с украинским премьером Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Заместители министра иностранных дел и министра экономики, торговли и промышленности Японии Киёто Цудзи и Кадзутика Ивата в сопровождении представителей бизнеса отправились на Украину для обсуждения вопросов ее восстановления, а также подготовки конференции на эту тему, которая пройдет в Токио в феврале следующего года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Замглавы МИД Цудзи и замглавы министерства экономики, торговли и промышленности Ивата совместно с представителями японских компаний посещают Украину", - сказала она, добавив, что Япония совместно с другими странами G7 оказывает поддержку Киеву. Глава МИД напомнила об обещаниях оказать поддержку в вопросе восстановления Украины, в том числе путем сотрудничества правительства и бизнеса.

По ее словам, в ходе визита японская делегация планирует провести обмен мнениями с премьером Украины Денисом Шмыгалем и другими представителями правительства. Японские компании также обменяются мнениями с местным бизнесом. Поездка проводится в том числе для подготовки конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 19 февраля в Токио, добавила Камикава.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать украинской стороне передовые технологии в области телемедицины и умного сельского хозяйства. Правительство Японии уже предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.