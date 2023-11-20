ХАМАС возобновило контакты с посредниками по обмену пленными с Израилем

Военный кабинет еврейского государства ведет обсуждение предполагаемой сделки, сообщает издание Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС возобновило контакты с Израилем через катарских посредников по вопросу освобождения заложников, захваченных экстремистами 7 октября. Об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

Израильские официальные лица подтвердили, что ХАМАС возобновило контакты с катарскими посредниками, ведущими переговоры с Израилем относительно соглашения об обмене пленными для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, отметило издание. Оно добавило, что израильский военный кабинет ведет обсуждение предполагаемой сделки.

В воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что ХАМАС может согласиться на освобождение 50 женщин и детей при условии, что Израиль пойдет на пятидневное прекращение огня. По их словам, радикалы освободят столько заложников, сколько женщин и детей будет выпущено из израильских тюрем. Как уточняют источники, заложников поведут через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. ХАМАС также гарантирует, что матери не будут разлучены со своими детьми.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, имеющие также паспорта Германии, США и других стран. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами еврейского государства, большинство из них - работавшие там таиландцы.