Трамп поздравил избранного президента Аргентины с победой

Экс-президент США считает, что Хавьер Милей сделает республику снова великой

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп поздравил избранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой и уверен, что новый лидер сделает республику снова великой.

"Поздравляем Хавьера Милея с отличной гонкой за пост президента Аргентины. Весь мир смотрел! Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.