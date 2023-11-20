20 ноября, 08:27

Киев обвинил польских перевозчиков в блокировке на границе фур с гуманитарными грузами

По данным замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача, сейчас на КПП "Краковец - Корчова" скопилось 1 200 большегрузов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Польские перевозчики блокируют на границе с Украиной фуры с гуманитарной помощью и опасным грузом. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач по итогам поездки на украинско-польскую границу.

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях. Передаем информацию об этих случаях польским коллегам из министерства инфраструктуры. Ждем ответа, как это соотносится с заявлениями [польской стороны] о беспрепятственном пересечении таких грузов", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным Деркача, сейчас на КПП "Краковец - Корчова" скопилось 1 200 большегрузов, а на КПП "Рава-Русская - Гребенне" - 500.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.

Переговоры о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска. Украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб помощи украинским водителям, который занимается обеспечением людей продуктами, питьевой водой, медикаментами и горючим. 

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