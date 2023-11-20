Премьер Таиланда пригласил Байдена посетить страну с официальным визитом

Глава кабмина королевства Сеттха Тхависин сообщил, что Бангкок готов стать "производственной базой" для крупнейших компаний Вашингтона

БАНГКОК, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер Таиланда Сеттха Тхависин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско пригласил президента США Джо Байдена посетить страну с официальным визитом. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.

По ее информации, лидеры провели "длительную беседу" во время торжественного ужина, завершившего международный саммит, во время разговора Сеттха пригласил Байдена посетить Таиланд. Уточняется, что за дальнейшую работу над организацией соответствующих мероприятий будет отвечать Министерство иностранных дел юнжноазиатского королевства.

Глава кабмина также заверил президента США в том, что Таиланд готов стать "производственной базой" для крупнейших компаний США. "Я встретился с [представителями] нескольких крупных компаний США, и большинство из них заинтересованы в инвестировании в Таиланд, например, Tesla, которая стремится создать [здесь] производственную базу для электромобилей. На следующей неделе некоторые из ее руководителей прилетят, чтобы осмотреть потенциальное место для завода", - отметил Тхависин. Кроме того, по его словам, американская полупроводниковая компания Analog Devices также выразила заинтересованность в инвестировании в экологически чистую энергию в стране, в то время как Walmart надеется расширить предлагаемый на внутреннем рынке королевства ассортимент халяльной еды и свежих продуктов.

Как отмечает издание, последним американским президентом, посетившим страну, стал Барак Обама. Он прибыл в Таиланд 19 ноября 2012 года.