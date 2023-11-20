20 ноября, 09:18

Около 2 900 фур скопилось на польско-украинской границе из-за блокировки КПП

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что бастующие пропускают по несколько грузовиков на выезд из Польши и въезд в страну, но это не решает "всех необходимых вопросов относительно интенсивности движения"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 2 900 грузовиков стоят в очереди на выезд из Польши в сторону Украины из-за непрекращающейся забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"К сожалению, блокировка продолжается на трех направлениях <...>. По состоянию на утро, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на территории Польши в направлении Украины находятся около 2 900 грузовых транспортных средств, - сказал он в эфире телеканала "Рада". - Конечно, это могут быть не полностью объективные данные, ведь другие грузовики могут находиться и дальше - на определенном расстоянии от границы".

По словам Демченко, бастующие пропускают по несколько грузовиков на выезд из Польши и въезд в страну, однако это не решает "всех необходимых вопросов относительно интенсивности движения".

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. А представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. 

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