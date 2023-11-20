Оппозиция Молдавии пригрозила властям более решительными протестами

Сторонники Илана Шора были отстранены от участия в прошедших выборах, так учрежденную им партию ранее обвинили в угрозе национальной безопасности и признали незаконной.

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о планах организовать более решительные акции протеста в Кишиневе после выборов в местные органы власти, которые продемонстрировали спад популярности правящей Партии действия и солидарности (ПДС). С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

"Начинается новое время. Я не позволю власти играть с судьбами людей. <…> Не исключаю, что нам придется заново создать протестное движение, но не протестное движение, где нам полиция будет указывать, где нам стоять. <…> Если надо будет, то мы придем, мы заблокируем площадь, мы будем стоять там пять дней, семь дней", - сказал Шор.

Его сторонники были отстранены от участия в прошедших выборах, так учрежденную им партию "Шор" ранее обвинили в угрозе национальной безопасности и признали незаконной. В канун дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям также отстранила от выборов всех кандидатов от партии "Шанс", которую стал поддерживать Шор.

Как отметили эксперты, прошедшая избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и нескольких других.

Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вместе с тем первый региональные выборы продемонстрировали спад популярности контролирующей парламент и правительство ПДС, их кандидатам выразили поддержку не больше 30% избирателей.

С лета прошлого года в республике проходят акции протеста оппозиции и профсоюзных организаций. Власть критикуют за ошибки во внутренней политике, стремительный рост цен, а также обвиняют в чрезмерном вовлечении в кризис на Украине, конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов вместо решения социальных проблем. Оппозиция больше года ведет переговоры об объединении усилий с целью спровоцировать досрочные выборы в парламент, а также отставку президента страны.