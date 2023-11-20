20 ноября, 11:29

В Киргизии столичный суд решил депортировать российского гражданина

Мансура Мовлаева задержали по подозрению в незаконном пересечении границы

БИШКЕК, 20 ноября. /ТАСС/. Бишкекский городской суд принял решение депортировать из республики российского активиста Мансура Мовлаева, который ранее был задержан по подозрению в незаконном пересечении границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Верховного суда.

"В Бишкекском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении М. М. М. (Мансура Мовлаева - прим. ТАСС). Он освобожден из зала суда от назначенного наказания в связи с отбытием", - говорится в сообщении.

Обязанности по выдворению из страны россиянина суд возложил на Государственный комитет национальной безопасности, МВД и миграционную службу республики.

"Апелляционное представление старшего помощника прокурора Первомайского района города Бишкека и апелляционная жалоба адвоката оставлены без удовлетворения", - отметили в суде.

Мовлаев был задержан в киргизском аэропорту летом в связи с подозрением в незаконном пересечении границы Киргизии. В октябре он был приговорен к шести месяцам исправительной колонии с последующей депортацией. В следственном изоляторе он пробыл на территории Киргизии почти три месяца, что равносильно пребыванию в колонии в течение полугода, поскольку, по киргизским законам, один день в изоляторе равен двум дням отбывания наказания в колонии. В России Мовлаев критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Адвокаты россиянина объявили о намерении обжаловать приговор городского суда в вышестоящей инстанции. 

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