20 ноября, 12:18

Швейцарские военные летчики проведут тренировочные полеты в Великобритании

Два отряда, состоящие в общей сложности из около 40 пилотов и 90 сотрудников наземных служб прибудут в Лиминг с 20 ноября по 15 декабря

ЖЕНЕВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 40 пилотов и 90 специалистов наземных служб ВВС Швейцарии проведут в Великобритании с 20 ноября по 15 декабря тренировки по проведению ночных полетов и полетов на малых высотах. В этой программе будут задействованы около 10 боевых самолетов F/A-18, сообщило швейцарское правительство.

"С 20 ноября по 15 декабря 2023 года военнослужащие ВВС Швейцарии проводят, как это бывает каждый год, полеты в ночное время и на малых высотах в Лиминге (Великобритания) с участием около десяти боевых самолетов F/A-18", - говорится в сообщении. Швейцарские пилоты F/A-18 отправляются в Великобританию, чтобы "отработать основы ночного воздушного патрулирования и для проверки и углубления своих знаний и возможностей в области противовоздушной обороны в темное время суток".

Два отряда, состоящие в общей сложности из около 40 пилотов и 90 сотрудников наземных служб прибудут в Лиминг с 20 ноября по 15 декабря 2023 года. В Берне пояснили, что эта тренировка "покрывает примерно половину годовых потребностей в ночных полетах и полетах на малых высотах".

В Швейцарии, имеющей нейтральный статус, считают, что военно-воздушная база в Лиминге "обеспечивает идеальные условия работы для ВВС", так как "поблизости, над Северным морем и малонаселенными районами северной Англии, расположены обширные тренировочные полигоны, где можно эффективно отрабатывать тактические полеты, касающиеся всех сфер боевых действий". Тренировочная программа проводится в соответствии с соглашением между двумя странами.

Как подчеркивает швейцарское правительство, в Швейцарии ВВС не могут в полной мере отрабатывать ночные полеты и полеты на малых высотах, в частности, ввиду малого числа полигонов, ограничений по высоте и скорости, а также по времени полетов, из-за интенсивности гражданского воздушного движения и высокой плотности застройки, что предполагает "ограничение шумового загрязнения из соображений заботы о населении". По этой причине швейцарские военные летчики "проводят в ночных полетах примерно вдвое меньше часов, чем их коллеги из соседних стран", и ВВС страны полагается поэтому "на обучение и сотрудничество со странами-партнерами". 

Теги:
ВеликобританияШвейцария
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