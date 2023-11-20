WSJ: Израиль может сосредоточиться на юге Газы в поисках лидеров ХАМАС и заложников

По информации газеты, нынешняя фаза операций израильской стороны на севере Газы продлится "еще несколько недель"

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль может перенести военные действия на юг сектора Газа, стремясь уничтожить лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и найти заложников. Таким образом, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступит в более тяжелую фазу конфликта, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как указало издание, в последние дни израильские военные дали понять, что намереваются сконцентрировать силы на юге анклава. Израиль в результате сможет взять под контроль границу с Египтом, включая подземные тоннели, чтобы остановить переброску вооружений в Газу и предотвратить бегство руководителей боевиков из анклава. "Главные лидеры ХАМАС никогда не находились на севере [анклава]. <...> Они будут оставаться вблизи своего дома, а большинство из них живут в центре или на юге Газы", - сказала изданию бывший заместитель начальника войсковой разведки Израиля Мири Эйсин. Основными целями среди руководителей ХАМАС для еврейского государства, пишет WSJ, остаются Яхья Синвар и Мухаммед Дейф.

Газета указывает со ссылкой на американскую разведку, что нынешняя фаза операций Израиля на севере Газы продлится "еще несколько недель". Затем ЦАХАЛ, вероятно, усилит бомбардировки густонаселенных городов Хан-Юнис и Рафах, где, предположительно, проложено много тоннелей ХАМАС. После этого, по информации издания, израильские войска могут начать наступление на юг с разных направлений, изолировать опорные пункты боевиков и проводить "медленную зачистку" районов Газы. "Они будут двигаться медленно, постепенно. Сначала бомбардировки с воздуха, с моря, с суши, а затем пехота и танки", - сказал бывший израильский военный Эяль Пинко газете. По словам американских чиновников, США убеждают Израиль отложить начало действий на юге Газы, пока не будет проработан план спасения мирных жителей.

Собеседники WSJ отметили, что еврейскому государству будет труднее проводить операции в южной части Газы, поскольку там находится большое число мирных жителей, бежавших с севера после вступления ЦАХАЛ в сектор, и для минимизации жертв придется "выселить палестинское население из отдельных городов". Так Израиль "усилит давление на Египет", который будет вынужден разрешить въезд в страну большего числа палестинцев. "Мы собираемся провести локальную эвакуацию на короткий период времени. Позже, когда мы выведем войска, мы вернем [мирных жителей] обратно", - указал директор израильского Института исследований национальной безопасности Тамир Хайман.

Из-за того что Израиль не знает точное местоположение заложников, армии еврейского государства также придется осторожнее обходиться с тоннелями палестинских радикалов и внимательнее относиться к тому, с кем они имеют дело - с боевиками или гражданскими лицами. Однако и ХАМАС, как полагают источники газеты, "не останется других вариантов, кроме как воевать", поскольку им будет некуда бежать.