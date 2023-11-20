20 ноября, 12:58

Вучич считает, что выборы в РФ, США и на Тайване могут усугубить ситуацию в Сербии

Сербский президент опасается, что 2024 год "принесет намного больше конфликтов, неспокойствия, чем принесли предыдущий и нынешний"

БЕЛГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич допустил осложнение ситуации для республики на фоне выборов в 2024 году в России, США, на Тайване и, возможно, на Украине.

"Если вы посмотрите на выборы, которые будут проходить в мире - в январе на Тайване, в конце года в США, - все те выборы вместе с российскими и, вероятно, украинскими будут представлять возможность для перемен или формирования новых ценностей на глобальном политическом уровне", - заявил глава государства, выступая на собрании в честь 182-летия Сербской академии науки и искусств. "Что меня пугает, так это то, что в эпоху социальных сетей, когда потворство общественности, сбор так называемых лайков становится важнейшей вещью, я боюсь, что этот год будет намного более тяжелым для всего мира и для нас - сербов и граждан Сербии", - указал Вучич.

Сербский лидер опасается, что 2024 год "принесет намного больше конфликтов, неспокойствия, чем принесли предыдущий и нынешний". "Когда я это говорю, я имею в виду и угрозы нашему народу в Косове и Метохии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины - прим. ТАСС) и многих других частях нашего региона, - отметил Вучич. - В этих условиях, упоминая все эти выборы, не ждите, что ситуация для нас станет каким-то образом лучше. Наоборот, я ожидаю самое тяжелое положение Сербии в истории нашей страны". В то же время президент выразил надежду, что 2024 год станет для Сербии "окончанием испытаний, проблем и страданий". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСербияТайваньВучич, Александар
© Информационное агентство ТАСС
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