Избранный президент Аргентины собирается посетить США и Израиль до инаугурации

Хавьер Милей вступит в должность 10 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей планирует поездку в США и Израиль перед вступлением в должность 10 декабря.

"Моя первая поездка будет [совершена] в США, и потом я поеду в Израиль. Это мои первые поездки до того, как я вступлю в должность", - сказал он в эфире радиостанции Mitre.

По словам Милея, поездки носят частный характер. Избранный глава государства не уточнил, планируются ли у него встречи с представителями властей США и Израиля.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.