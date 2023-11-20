WSJ: на китайской подлодке впервые обнаружили используемую США технологию

По данным газеты, речь идет о насосно-реактивном двигателе, позволяющем снизить уровень шума

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Насосно-реактивный двигатель, позволяющий снизить уровень шума, был обнаружен на спутниковых снимках новой китайской подводной лодки. Об этом сообщила газетаThe Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, в начале 2023 года Китай вывел в море атомную подводную лодку с насосно-реактивным двигателем вместо гребного винта. Это первый случай, когда используемая ВМС США технология была обнаружена на китайской подлодке, утверждает WSJ. Другие спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНР планирует нарастить производство подлодок.

Долгие года США не очень беспокоились по поводу китайских подводных лодок, так как они издавали много шума и их было легко выследить, отмечает газета. В то же время китайские военные пытались обнаружить сверхтихие подводные лодки США. Теперь Пекин сокращает технологический разрыв с Вашингтоном, это может иметь серьезные последствия для военного планирования США в отношении потенциального конфликта из-за Тайваня, отмечает WSJ.

Так, Китай построил или почти завершил строительство сетей подводных сенсоров, известных как "Великая подводная стена", для обнаружения подводных лодок противника, расширил число патрульных самолетов и вертолетов. Кроме того, китайские военные теперь могут размещать гидрофоны (приборы для приема звуковых волн под водой) на кабелях. В 2023 году ВМС КНР и РФ провели учения, в ходе которых, в частности, отработали задачи по борьбе с подводными лодками. Аналогичные маневры Китай провел в августе. "Эти события означают, что эра безоговорочного доминирования США на море вокруг Китая подходит к концу", - отмечает WSJ.

"Последствия для США и наших тихоокеанских союзников будут серьезными", - приводит газета слова бывшего офицера ВМС США Кристофера Карлсона. По его словам, Вашингтону нужно больше патрульных самолетов и ударных подводных лодок, чтобы обнаруживать и отслеживать новое поколение более тихих китайских подводных лодок.