Алиев призвал Ереван не затягивать с ответом на предложения Баку по мирному договору

Президент Азербайджана отметил, что Армения "получает плохие советы, в частности, из Франции"

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Азербайджан ждет ответа армянской стороны на предложения по мирному договору, которые Баку представил Еревану более двух месяцев назад. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с иракским коллегой Абдель Латифом Рашидом.

"Мы ждем от Армении ответа на наши предложения. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев, с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили", - сказал Алиев, слова которого приводит информационное агентство Azertag.

По его словам, причина того, что Ереван затягивает с ответом, в том, что "они получают плохие советы, в частности, из Франции". Глава государства также считает, что следование Армении советам Франции может стать угрозой региональной безопасности. "Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности", - добавил он.

Алиев отметил, что Азербайджан не нужна война. "Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше", - сказал он. По мнению президента Азербайджана, "неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии, что они могут вновь начать военную агрессию против Азербайджана". "Вооружение Армении, которым так гордится и о чем публично заявляет Франция, не поможет Армении, если она решит начать новую войну. Результат будет тот же, и никто им не поможет. <...> Поэтому Армения должна планировать свое будущее, исходя из собственных национальных интересов, а не из амбиций стран, находящихся вдалеке от нашего региона, особенно стран с кровавым колониальным прошлым", - подчеркнул азербайджанский президент.

Он отметил, что чем быстрее будет получен ответ от Армении по предложения по мирному договору, тем лучше.