Гутерриш заявил, что 85% целей устойчивого развития не реализуются

По словам генсека ООН, развивающиеся страны столкнулись со "штормом кризисов"

ООН, 20 ноября. /ТАСС/. Развивающиеся страны столкнулись со "штормом кризисов", 85% целей устойчивого развития ООН не могут быть достигнуты. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН.

"Когда цели устойчивого развития не достигаются на 85%, необходимо действовать с большей оперативностью и амбициями", - сказал он. Гутерриш добавил, что "шторм кризисов" обрушился на развивающиеся и особенно на наименее развитые страны. Среди вызовов, стоящих перед такими государствами, генсек выделил в том числе долговое бремя, рост цен, усиление неравенства, увеличение безработицы, "обострение климатической катастрофы", борьбу с последствиями пандемии COVID-19. "Вот рецепт социальных волнений, политической нестабильности и в конечном счете открытого конфликта", - убежден он.

"Как прогресс в достижении одной цели способствует достижению других, так и неудача в одной сфере угрожает свести на нет все остальные достижения", - сказал Гутерриш, отметив, что "неспособность предотвратить конфликт" - это "самая катастрофичная" из всех возможных неудач. "Цели устойчивого развития зачастую становятся первыми жертвами войны", - добавил генеральный секретарь.

Ранее в статье в журнале Nature сообщалось, что, по мнению российских и зарубежных экспертов, странам ООН не удастся к 2030 году полностью реализовать ни одну из 17 целей устойчивого развития, сформулированных мировым сообществом в 2015 году. Проведенный учеными анализ показал, что лишь 5 из 36 задач, входящих в 17 целей ООН, близки к реализации.