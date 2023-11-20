20 ноября, 16:25

В Финляндии начались крупнейшие после вступления в НАТО учения ВМС

В них участвуют около 20 кораблей финского государства, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании, США и НАТО

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Около 20 кораблей Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании, США и НАТО участвуют в учениях ВМС Финляндии Freezing Winds 23 (FRWI 23) - крупнейших после вступления Финляндии в военный блок. ВМС Швеции предоставили для маневров, которые проходят 20 ноября - 1 декабря, два корвета типа G vle, одно судно разминирования типа Koster, одно судно обеспечения и около 200 человек личного состава, сообщает Минобороны королевства.

Цель учений - развитие "тактических способностей ВМС Финляндии, способности поддерживать принимающую страну, способности лидировать на национальном и многонациональном уровне во всех измерениях и функциях, как в обороне, так и в наступлении".

"Учения позволяют шведским подразделениям отработать вместе с Финляндией и партнерами по НАТО возможность быстрого и эффективного проведения совместных военно-морских операций. Таким образом, мы укрепляем нашу способность быстро реагировать на возникающие изменения в ситуации с безопасностью", - прокомментировал командующий 4-й флотилией Андерс Бэкстрём. 

Теги:
Финляндия
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