В городе в Одесской области переименовали топонимы, оставив улицы Катаева и Паустовского

Изменения прошли в Белгороде-Днестровском

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти города Белгорода-Днестровского Одесской области переименовали несколько улиц и переулков в рамках провозглашенной в стране политики декоммунизации, при этом оставив названные в честь советских писателей Валентина Катаева и Константина Паустовского.

"В Белгороде-Днестровском в Одесской области переименованы улицы", - говорится в сообщении Telegram-канала "Деколонизация. Украина".

В публикации приводится список из более чем 70 улиц, которые были переименованы местными властями. В частности, улица Катаева стала улицей Валентина Катаева, а улица Паустовского - улицей Константина Паустовского. Помимо этого, улица 9 января, названная в память событий 9 января 1905 года, когда в Санкт-Петербурге была расстреляна демонстрация рабочих, теперь носит название Январской, улица Горького - Византийской, Кутузова - Староармянской, Тургенева - Гетманской, Чехова - Лазурной.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.