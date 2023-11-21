Госдеп ввел санкции против двоих военных РФ за "нарушения прав человека" на Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что Азатбек Омурбеков и Даниил Фролкин, а также их ближайшие родственники лишены права на въезд в США

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент ввел визовые санкции против российских военнослужащих полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина за приписываемые им "грубые нарушения прав человека" в селе Андреевка (Киевская область Украины). Об этом говорится в письменном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

"В результате сегодняшних действий Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США", - пояснил Блинкен. Власти США утверждают, что российские военнослужащие причастны к "внесудебным расправам". По версии Вашингтона, Омурбеков связан с событиями в Буче.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило в западных СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.