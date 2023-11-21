СМИ: израильские БПЛА совершают разведывательные полеты над югом Ливана

По информации агентства Al Wataniya, беспилотники не наносили удары по наземным целям

БЕЙРУТ, 21 ноября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС совершают разведывательные полеты над пограничными районами Ливана, где действуют вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах".

Как сообщило агентство Al Wataniya, беспилотники были замечены в небе над поселками Эн-Накура, Эд-Духейра и Альма-эш-Шааб в западном секторе юга Ливана, а также барражировали над селениями Рамия, Мирвахейн и Аит-эш-Шааб.

Удары по наземным целям беспилотники не наносили. Последние рейды израильских ВВС на поселки Бейт-Лиф, Кафра и Ятер были зафиксированы в районе 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Артиллерия израильской армии в ночные часы обстреливает световыми ракетами ливанскую территорию возле населенных пунктов Эль-Бустан, Джиббейн, Кфар-Килла, Маркаба и Хоула, откуда в понедельник были совершены вооруженные вылазки.

Бойцы "Хезболлах" дважды за сутки использовали ракеты большого калибра "Аль-Буркан" для ударов по командному пункту и казарме израильских войск в Бираните. Кроме того, не менее 25 реактивных снарядов было выпущено по израильским постам и механизированным патрулям в еврейских поселениях Карьят-Шмона, Штула и Маргалиот. Израильские военные перехватили на границе три дрона-камикадзе, два из них были уничтожены.

По информации агентства Al Wataniya, израильские танки поразили несколько жилых домов в населенных пунктах Эль-Хиям, Айтрун и Мейс-эль-Джебель. Согласно сведениям муниципальных властей, нанесен существенный материальный урон, пострадавших среди мирных жителей нет.