Никарагуа завершила процедуру выхода из ОАГ

В заявлении правительства республики говорится, что Организации американских государств также "готовит почву для агрессивных действий США в отношении стран Западного полушария"

ГАВАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Никарагуа завершила процесс выхода из Организации американских государств (ОАГ) и считает, что эта структура является исключительно инструментом США для вмешательства во внутренние дела стран Латинской Америки.

"19 ноября 2023 года исполнилось два года с тех пор, как правительство Никарагуа денонсировало Устав ОАГ, и в соответствии со статьей 143 этот устав теперь не имеет никакой силы в отношении Государства Никарагуа. <...> Мы окончательно выходим [из состава организации], Никарагуа больше не имеет никакого отношения к ней, мы больше не являемся членами этой позорной организации, <...> инструмента вмешательства упадочного однополярного и гегемонистского правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении правительства республики, опубликованном 20 ноября на портале 19digital.

Манагуа отмечает, что ОАГ также готовит почву для агрессивных действий Вашингтона в отношении стран Западного полушария. "ОАГ продолжает оставаться министерством колоний, созданным и организованным североамериканской державой для прикрытия и оправдания своих агрессивных действий, нарушающих международное право против прогрессивных и революционных народов и правительств Латинской Америки и Карибского бассейна", - говорится в документе.

В ноябре 2021 года власти Никарагуа приняли решение о выходе из ОАГ по причине вмешательства этой организации во внутренние дела центральноамериканской страны. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Никарагуа большинством голосов осудила "интервенционистские действия ОАГ" и обратилась к президенту Даниэлю Ортеге с просьбой "денонсировать ее устав в связи с многочисленными нападками на суверенитет и самоопределение Никарагуа".

Генеральная ассамблея ОАГ ранее приняла резолюцию, расценивающую как нелегитимные состоявшиеся в Никарагуа 7 ноября всеобщие выборы, на которых одержали победу Ортега и поддерживающая его партия "Сандинистский фронт национального освобождения".