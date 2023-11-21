21 ноября, 08:07

СМИ: Нетаньяху поручит проверять членов кабмина на полиграфе во избежание утечек

В Службе общей безопасности пока не дали согласия на эту деятельность, передает гостелерадиокомпания Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручит сотрудникам Службы общей безопасности (ШАБАК) проверять членов правительства на полиграфе, чтобы предотвратить утечки информации. С таким утверждением выступила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на текст законопроекта, который разрабатывают в канцелярии Нетаньяху.

По данным Kan, в ШАБАК пока не дали согласия на привлечение сотрудников к такой деятельности. Телерадиокомпания отмечает, что силы безопасности не согласны с формулировками, используемыми в тексте, хотя солидарны с премьером в том, что во избежание утечек из правительства следует принять меры.

Тестированию на полиграфе, согласно новому законопроекту, должны будут подвергаться все члены кабмина, юрисконсульты и руководители систем безопасности, которые будут присутствовать на заседаниях. Сам Нетаньяху, как указывает телерадиокомпания, будет освобожден от тестирования ввиду наличия у него кардиостимулятора.

В канцелярии премьер-министра информацию Kan пока не комментировали. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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