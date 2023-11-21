Президент Молдавии прибыла с визитом на Украину

Майя Санду приняла участие в мероприятиях в связи с 10-ой годовщиной начала событий Евромайдана

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев и приняла участие в мероприятиях в связи с 10-ой годовщиной начала событий Евромайдана. Об этом сообщил офис президента Украины.

"В День достоинства и свободы (государственный праздник Украины, приуроченный к началу в стране двух "революций": "оранжевой" в 2004 году и "достоинства" в 2013 году, - прим. ТАСС) президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время революции достоинства (так на Украине называют события Евромайдана, закончившиеся госпереворотом в 2014 году, - прим. ТАСС). В мероприятии также приняла участие президент Республики Молдова Майя Санду", - говорится в сообщении на сайте офиса. В публикации также представлены фото, на которых чета Зеленских и Санду устанавливают лампады у одного из памятников.

Предыдущий раз Санду посещала Украину в марте. Президент Молдавии также провела встречу с Зеленским.