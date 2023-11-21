Зеленский высказал опасения, что до конца года против него проведут "Майдан-3"

Российская операция призвана сменить президента, считает украинский лидер

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует провести до конца года операцию "Майдан-3" с целью его свержения.

"Операция называется "Майдан-3". Она призвана сменить президента, - сказал он в интервью газете The Sun. - Возможно, не путем убийства. Имею в виду , что это меняется. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть <...>. Идея заключается в том, чтобы сделать это до конца года".

Это уже второй раз менее чем за неделю, когда Зеленский заявляет западным СМИ о якобы готовящемся "Майдане-3". 17 ноября на встрече с представителями иностранной прессы он рассказал, что такая информация поступает от украинской разведки и западных партнеров.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский из страха перед будущим цепляется за власть, тем самым приближая неизбежность нового Евромайдана. В последнее время украинские СМИ активно пишут о разногласиях среди правящих кругов Украины. В частности, они указывают на противоречия между Зеленским и представителями высшего военного командования, в том числе главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным. Сам Залужный ранее опубликовал статью в журнале The Economist, в которой фактически подверг критике наступательную стратегию Киева.