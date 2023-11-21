Вучич: Сербия скоро рассмотрит возможность проведения совместных учений с НАТО

БЕЛГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что республика в ближайшее время рассмотрит возможность проведения совместных учений с Североатлантическим альянсом.

"Я как верховный главнокомандующий вооруженными силами передам запрос в правительство Республики Сербия, чтобы в ближайшее время было рассмотрено решение о возобновлении совместных учений с НАТО, а также с другими нашими партнерами, которые мы проводили раньше", - сказал Вучич на пресс-конференции.