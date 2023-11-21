Глава Евросовета прибыл в Киев в годовщину Евромайдана

Шарль Мишель написал в соцсети X, что "рад вернуться в Киев и оказаться среди друзей"

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в годовщину Евромайдана в Киев с необъявленным визитом. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"Рад вернуться в Киев [и оказаться] среди друзей", - написал он.

Мишель также разместил фотографию, на которой запечатлено, как на вокзале в Киеве он пожимает руку послу Евросоюза на Украине Катарине Матерновой.

20 ноября Киев посещал министр обороны США Ллойд Остин. Во вторник в город прибыли глава Минобороны Германии Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.

События, получившие название Евромайдан начались на Украине 21 ноября 2013 года. В этот день правительство страны объявило о приостановке процесса подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в ответ оппозиция начала в Киеве масштабные акции протеста, переросшие в беспорядки. Политический кризис привел к государственному перевороту на Украине в феврале 2014 года. В марте 2014 года по итогам референдумов Крым и Севастополь вошли в состав России.

В новость внесена правка (13:29 мск) - передается с исправлением даты "евромайдана", верно - 21 ноября 2013 года