В Китае начали использовать ИИ для сохранения редких видов птиц

Представитель администрации Национального заповедника "Поянху" Сунь Юэ отметил, что благодаря анализу данных ИИ можно эффективно распределять персонал заповедника и своевременно реагировать на аномалии

ПЕКИН, 21 ноября. /ТАСС/. Заповедник на озере Поянху, крупнейшем пресноводном озере Китая, приступил к использованию интеллектуальной платформы управления, опирающейся на технологию искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы обеспечить сохранность редких видов птиц. Об этом сообщило новостное агентство Xinhua.

"С помощью искусственного интеллекта мы мгновенно идентифицируем виды птиц и точно рассчитываем количество [прилетающих] птичьих стай", - сказал Сунь Юэ, представитель администрации Национального заповедника "Поянху" в провинции Цзянси на востоке Китая.

По его словам, благодаря анализу данных ИИ можно эффективно распределять персонал заповедника и своевременно реагировать на аномалии, например, на нехватку корма для живущих там птиц.

Сейчас на территории заповедника установлено 30 видеокамер для наблюдения за птицами.

Ежегодно к озеру Поянху слетаются сотни тысяч перелетных птиц, таких как журавли, дальневосточные аисты и лебеди. В разгар сезона миграции их число может достигать свыше 800 тыс.