Рахмон указал на намерение Таджикистана на дальнейшую работу по развитию отношений с РФ

По словам президента республики, Россия и Таджикистан эффективно взаимодействуют в гуманитарной сфере

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Таджикистан рассчитывает на дальнейшую совместную работу по развитию взаимодействия с Россией. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы настроены на дальнейшую тесную совместную работу по продвижению всего комплекса взаимодействия наших двух стран", - сказал таджикский лидер в ходе вручения ему Путиным ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

По словам Рахмона, РФ и Таджикистан эффективно взаимодействуют в гуманитарной сфере. "В ходе переговоров мы с удовлетворением отметили высокие результаты гуманитарного взаимодействия, которое находится на подъеме", - сказал Рахмон.

Он добавил, что стороны также обсудили вопросы скорейшего начала строительства в Душанбе здания Русского академического театра имени В. Маяковского.

"Положительную оценку дали плодотворному взаимодействию в сферах образования и здравоохранения", - сказал Рахмон, добавив, что стороны подчеркнули успешное функционирование пяти общеобразовательных школ, построенных Россией в городах Таджикистана. Также, по его словам, стороны отметили начало практической реализации проекта по строительству в Таджикистане образовательного центра для одаренных детей.