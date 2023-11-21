Президент Аргентины принял избранного главу государства Милея

По состоянию на 16:20 мск, их встреча продолжается, передает телеканал TN

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес и избранный глава государства Хавьер Милей встретились для обсуждения передачи дел. Об этом сообщила во вторник администрация действующего лидера республики.

"Встреча прошла в президентской резиденции в Оливос с целью запуска процесса институционального перехода между командами, назначенными обоими в разных сферах работы правительства", - говорится в сообщении.

Милей зашел в резиденцию, расположенную в пригороде Буэнос-Айреса в 08:15 (14:15 мск). По данным телеканала TN, по состоянию на 10:20 (16:20 мск) встреча продолжается.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация состоится 10 декабря.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллары. Для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы и отказаться от госзаказов на инфраструктурные проекты.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.