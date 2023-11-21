Египет подготовил проект резолюции в СБ ООН по Газе от группы арабских стран

Глава МИД страны Самех Шукри высоко оценил "поддержку, оказанную Россией палестинскому делу"

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Египет подготовил проект резолюции Совета Безопасности ООН от группы арабских и исламских стран. Об этом сообщил глава МИД Самех Шукри на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве.

"Египет разработал новый проект резолюции, который будет представлен Совету Безопасности от имени арабской и исламской организаций, чтобы устранить существующий дисбаланс в поступлении гуманитарной помощи в сектор Газа", - сказал Шукри. Его слова приводит официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд на своей официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Глава МИД Египта высоко оценил "поддержку, оказанную Россией палестинскому делу". "Призываем вас прилагать больше усилий в СБ ООН для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа", - сказал Шукри.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.