21 ноября, 15:39

В суд Вильнюса из Каунаса намерены передать дело осужденного за шпионаж политика

По этому поводу судебная инстанция обратилась к председателю апелляционного суда Литвы

ВИЛЬНЮС, 21 ноября. /ТАСС/. Дело осужденного за шпионаж в пользу РФ литовского оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которому в начале ноября выдвинули новое обвинение, хотят передать из Каунаса в суд Вильнюса. Об этом говорится в информации для СМИ участкового суда Каунаса.

"Ознакомившись с материалами дела, суд считает, что оно может быть окончательно рассмотрено в участковом суде Вильнюса", - говорится в сообщении. По этому поводу судебная инстанция обратилась к председателю апелляционного суда Литвы.

По новому обвинению Палецкис подозревается в том, что в сентябре 2022 года в телефонном разговоре с представителями СМИ и в тексте в одной из социальных сетей якобы оклеветал депутата парламента Лауринаса Касчюнаса (является председателем комитета по национальной безопасности и обороне), а также принижал участников послевоенного вооруженного сопротивления. В участковый суд Каунаса прокуратурой передано дело по статьям о клевете и публичном одобрении "преступлений советского или нацистского режимов". По первому пункту предусмотрено наказание в виде лишения свободы на один год, по второму - на два года.

Стал неугодным

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, до 2008 года занимал пост вице-мэра Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года, когда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере 3 тыс. евро, а впоследствии завели дело о шпионаже в пользу РФ и осудили на шесть лет тюрьмы. Срок он отбывает в Каунасе. В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".

Судебное преследование оппозиционер расценивает как преследование за инакомыслие и отмечает, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, задавал неудобные вопросы. По словам Палецкиса, ему стремятся отомстить и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется. 

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