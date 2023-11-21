Bloomberg: к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной присоединятся польские фермеры

По данным агентства, около 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня" планируют провести трехдневную акцию протеста на КПП "Медыка"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Польские фермеры планируют присоединиться к дальнобойщикам, протестующим на границе с Украиной. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, около 100 фермеров из ассоциации "Преданная деревня" планируют провести трехдневную акцию протеста на КПП "Медыка" в четверг, заявил один из руководителей организации Лукаш Мартин. "Фермеры пострадали одними из первых. <...> Сейчас [пострадали] транспортные компании. Вопрос в том, кто будет следующим", - приводит агентство его слова.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. На границе образовались многокилометровые очереди из фур. В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза.

Переговоры украинской и польской сторон о разблокировании границы пока не привели к результатам. Польские перевозчики утверждают, что с 20 ноября заблокируют еще один пункт пропуска.

16 ноября в поддержку польских коллег провели акцию словацкие автоперевозчики. Они на час заблокировали КПП "Вышне-Немецке" на границе Словакии с Украиной. В последнее дни на словацкой стороне границы с Украиной также образовались многокилометровые очереди из грузовиков - из-за ограничения выезда из Польши фуры направляются на Украину через территорию Словакии.