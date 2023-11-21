21 ноября, 15:09

Рахмон поблагодарил Путина за орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Таджикистана отметил, что относит награду "прежде всего к заслугам всего народа Таджикистана в деле неуклонного развития отношений стратегического партнерства и союзничества с братской Россией"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента России Владимира Путина за решение наградить его орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени и назвал награду заслугой всего таджикского народа.

"Владимир Владимирович, благодарю вас за решение наградить меня орденом "За заслуги перед Отечеством". Воспринимаю эту награду как высокую оценку моего скромного вклада в укрепление таджикско-российских взаимоотношений", - сказал Рахмон после вручения награды.

Он отметил, что относит ее "прежде всего к заслугам всего народа Таджикистана в деле неуклонного развития отношений стратегического партнерства и союзничества с братской Россией".

Указ о награждении лидера Таджикистана Путин подписал в октябре 2022 года. Государственной наградой Рахмон был отмечен за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности.

В ходе церемонии Путин подчеркнул, что за долгие годы совместной работы у них с Рахмоном сложились продуктивные и доверительные отношения, которые позволяют им находить взаимовыгодные решения. Путин отметил, что награда является признанием огромного личного вклада Рахмона в укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Душанбе. 

Теги:
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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