Зеленский пока не видит угрозы вето Венгрии на начало переговоров Украины с ЕС

В Киеве готовятся к такому сценарию, сообщил президент Украины

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видит угрозы наложения вето со стороны Венгрии на начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз, однако в Киеве готовятся к такому сценарию.

Во время совместной пресс-конференции Зеленского с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Молдавии Майей Санду один из журналистов задал вопрос о возможном блокировании Венгрией решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Представитель СМИ назвал эту проблемы "слоном в комнате", которого все пытаются не замечать.

"Этой проблемы еще нет, - ответил Зеленский, отвечая на вопрос о возможном вето Венгрии. - Я думаю, что "слоном в комнате" может быть кто угодно. Зависит от многих вещей".

При этом Зеленский отметил, что "настрой не позитивный". "Да, готовимся ко всему, это правильно, это по-нашему", - добавил он.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова в тот же день не исключила, что на саммите Евросоюза в декабре одна или две страны ЕС могут наложить вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Правительство Венгрии заявило, что не согласно с предложением Еврокомиссии начать переговоры с Украиной, поскольку та не выполнила условия для переговоров о приеме в ЕС. Ранее Будапешт неоднократно предупреждал, что не поддержит стремление Киева к интеграции в европейские структуры до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 10 ноября, что венгерское правительство не уступит давлению лидеров Евросоюза в связи с намерением Украины присоединиться к сообществу и даже не будет обсуждать с ними этот вопрос.