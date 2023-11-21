21 ноября, 15:50

Зеленский не ждет подарков от ЕС в переговорах о вступлении Украины в сообщество

Президент Украины заверил, что Киев выполняет и продолжит соблюдать все рекомендации Еврокомиссии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ждет подарков от встречи лидеров Евросоюза в декабре, где будет рассматриваться вопрос о начале переговоров по вступлению его страны в сообщество.

"Что касается решения ЕС в декабре, то подарков мы не ждем. Но все-таки я хотел бы, чтобы обратили внимание, что страна находится в состоянии войны. И для нас решение в декабре - это мотивирующее и мобилизующее решение. Я считаю, что это решение, которое поможет Украине поверить в то, что есть справедливость. Я хотел бы, чтобы так было", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду и главой Евросовета Шарлем Мишелем, отвечая на вопрос корреспондента ANSA, не станет ли отрицательное решение ЕС предательством.

Зеленский при этом заверил, что Украина выполняет сейчас и выполнит все рекомендации Еврокомиссии.

"Вы спрашивали, не посчитаю ли я предательством, если не будет позитивного решения [о начале переговоров о вступлении в ЕС], то я вам все рассказал, - сказал он присутствующим. - А предательство это или нет - решайте сами".

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз, теперь это решение должны утвердить лидеры стран сообщества на саммите в Брюсселе в декабре. Начало переговоров не определяет никаких сроков для вступления, например, в случае Турции этот процесс продолжается уже более 18 лет и не имеет реальных перспектив завершения в обозримом будущем. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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